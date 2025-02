Metropolitanmagazine.it - Robert Downey Jr., Cillian Murphy, Emma Stone e Da’Vine Joy Randolph saranno tra i presentatori degli Oscar

I vincitori dell’dello scorso anno,JoyJr. torneranno alla cerimonia del 2025 comeha vinto il premio come migliore attrice per aver interpretato Bella Baxter in “Povere Creature!” di Yorgos Lanthimos;è stato il miglior attore per il ruolo di J.Oppenheimer in “Oppenheimer” di Christopher Nolan;ha vinto il premio come migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione di Mary Lamb in “The Holdovers”, diretto da Alexander Payne; eJr. ha vinto il premio come migliore attore non protagonista per aver interpretato Lewis Strauss in “Oppenheimer”., lo scorso anno, ha vinto per la seconda volta l’: in precedenza lo aveva ottenuto per il suo ruolo in “La La Land” di Damien Chazelle.