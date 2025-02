Movieplayer.it - Robert De Niro protagonista del thriller criminale The Whisper Man per Netflix

Detorna a recitare in un, stavolta in TheMan, adattamentodel romanzo di Alex North. NuovoperDe, attore legato da anni a questo genere. Questa volta, saràdi TheMan, un adattamento pere AGBO del bestseller di Alex North. Secondo quanto riportato da Deadline, il film sta suscitando grande interesse: Deinterpreterà il ruolo principale, mentre la regia è affidata a James Ashcroft e la sceneggiatura a Ben Jacoby e Chase Palmer. Questa nuova collaborazione traDesegue quella di The Irishman, il film candidato all'Oscar in cui l'attore ha interpretato uno dei ruoli principali. La loro partnership continua con Zero .