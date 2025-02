Superguidatv.it - Rita De Crescenzo replica all’accusa sul “caso-Roccaraso”: “Sono pronta a diventare Ministra del Turismo”

Dedi chi la ritiene responsabile del “curiosodi”: al suo debutto in TV, in risposta ai quesiti di Massimo Giletti a ‘Lo stato delle cose’, la TikToker di Napoli dichiara la sua innocenza, candidandosi al titolo didelDe, la star di TikTok debutta a “Lo stato delle cose”Da Influencer dal grande seguito su TikTok,Dedebutta in un’apparizione per la TV di Stato a ‘Lo stato delle cose’, format condotto da Massimo Giletti sulle reti Rai. Per l’occasione, la tiktoker risponde ai quesiti del conduttore sul “di” e l’inchiesta aperta dalla Repubblica di Napoli, in relazione aldi massa che ha visto folle di viaggiatori spostarsi dal napoletano verso l’Abruzzo per invadere la nota meta abruzzese, sulla scia dei video da lei condivisi sui social di una sua recente vacanza.