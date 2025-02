Liberoquotidiano.it - Rita Dalla Chiesa, "quando ho visto Fedez e Chiara Ferragni": cambia il quadro | Video

"Voi avete parlato dei Ferragnez, dei social che sicuramente sono serviti per il loro cammino, diciamo. Però non è venuto in mente a nessuno che in realtàpossano essere stati davvero innamorati?". La domanda diai colleghi di dibattitoil. A E' sempre CartaBianca, su Rete 4, Bianca Berlinguer parla anche del caso di gossip che da giorni fa nuovamente spettegolare l'Italia, anche a causa dell'intervento a piedi uniti di Fabrizio Corona. Corna, amanti fisse, "vendette": nel giro di qualche ora è stato esposto tutto il campionario del caso. "Entrare in una coppia è sempre molto difficile per chi sta fuori - riflette la deputata di Forza Italia, ex conduttrice di Forum -. Io, essendo una innamorata dell'amore, li ho visti molto affettuosi l'un l'altra.