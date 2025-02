Ilrestodelcarlino.it - Risolto il guasto al riscaldamento. La biblioteca comunale ha riaperto

È stata riaperta al pubblico dopo 20 giorni di chiusura, ladel Parco del sapere – Ginzburg in via Bondanello a Castel Maggiore. Il blackout è stato dovuto a undell’impianto di. L’amministrazioneha esteso l’orario di apertura: adesso la, che era stata inaugurata nel dicembre 2023, effettua l’orario continuato dalle 9 alle 19 il martedì, mercoledì e giovedì. La struttura non chiuderà più all’ora di pranzo, ma resterà aperta per l’intera giornata. Laera rimasta chiusa dal 7 al 27 gennaio scorsi a causa di una grave avaria del sistema di. È stato necessario l’intervento della ditta che ha installato l’impianto. Alla fine è stato scoperto un problema in uno dei quattro compressori:, con ogni probabilità, per un difetto di progettazione.