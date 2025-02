Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic, non ci sono aperture. La rivelazione: «Adesso si valutano due strade in casa Juventus». Gli scenari

di RedazioneNews24, non si registranoper il momento.sul possibile futuro del numero 9: le ultime di mercatoSul Corriere dello Sport si parla del possibiledi Dusan. Non si registrano ad oggi delleal taglio dell'ingaggio e il calciomercatovaluta il da farsi in vista della prossima estate.Inbianconera si vorrebbe evitare di arrivare al muro contro muro ad un anno esatto dalla scadenza, per non rischiare spiacevoli sorprese 12 mesi dopo. L'unica alternativa è la cessione immediata: soldi utili anche per il riscatto di Kolo Muani dal PSG.