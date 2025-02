Anconatoday.it - Rimane incastrato nel macchinario sul quale effettuava la manutenzione: gravissimo un operaio 47enne

Leggi su Anconatoday.it

MONTECAROTTO – Stava eseguendo lasu unmescolatore per gomma, poi ilincidente che gli ha fatto perdere conoscenza ed il successivo arresto cardiaco. L’episodio si è verificato in un’azienda di Montecarotto che produce suole per calzature: ilè.