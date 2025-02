Ilrestodelcarlino.it - Rifugio Corsini, la storia continua a tutto sci

La neve che aveva deliziato i suoi appassionati per le festività natalizie non c’è più e gli impianti del Monte Nerone e del Catria, sono giocoforza, chiusi. Sul Nerone però ogni fine settimana è aperto ilChalet Principie nella splendida sala ristorante in stile montano o all’aperto (tempo permettendo) grazie alla bellissima terrazza panoramica, si potrà degustare i prodotti tipici del territorio marchigiano, cucina tradizionale, storicamente apprezzata. "Fu sera e fu mattina..1°giorno ecc. ecc", con le parole del libro della Genesi, Edmondo Luchetti, noto storico della zona e oltre, aveva voluto ricordare durante la cerimonia inaugurale il momento della distruzione a causa di un terribile incendio delChalet Principi(19 luglio 2017) e il ritorno alla sua fruibilità (30 maggio 2021).