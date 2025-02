Quotidiano.net - Riforma medici di famiglia, chi è favorevole: “Chiediamo il contratto della dirigenza”

Roma, 5 febbraio 2025 – “Idisiano dipendenti del Servizio sanitario nazionale”.alla proposta è il referente per lana generale a Roma e nel Lazio in Fp Cgile dirigenti sanitari, Claudio De Luca. Come già sottolineato dal coordinamento nazionale Fp Cgildina generale, “idina generale chiedono a maggioranza ila partire da chi verrà assunto nelle Case di comunità” e si dicono “contrari a ibridi contrattuali che peggiorano l’attuale organizzazione dell’assistenza territoriale da sempre inefficace per il rapporto di lavoro libero professionale che isola i professionisti dai servizi”. “Occorre fare presto e bene, nell’interesse generale dei cittadini – prosegue De Luca –. Idi cure primarie ottengano finalmente le tutele che meritano”.