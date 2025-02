Quotidiano.net - Riforma medici di famiglia, chi è contrario: “Si favorirà il privato, non siamo impiegati”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 5 febbraio 2025 - “Oggi il vero problema è riuscire a investire sui professionisti come risposta ai bisogni dei cittadini e la veranon sta nel passaggio alla dipendenza previsto da questa bozza occulta senza padri né madri, ma nel mettere a lavorare sul territorio tutti i professionisti che servono». Filippo Anelli, da poco rieletto a capo della Federazione nazionale degli Ordini dei(Fnomceo), medico dia Bari, si schiera contro la possibiledellana generale che, stando a una bozza circolata in questi giorni, prevede il passaggio deidial rapporto di dipendenza diretto con il Ssn.Perché ritiene controproducente tale proposta? «È una proposta che toglie libertà e autonomia ai. Noiliberi professionisti autonomi convenzionati per garantire una serie di servizi.