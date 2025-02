Quifinanza.it - Riforma Irpef, il Governo vuole far pagare meno tasse a chi guadagna 60mila euro

Leggi su Quifinanza.it

Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo fa chiarezza sull’intervento dell’per il ceto medio, che sta avvenendo in maniera graduale. Il principale ostacolo resta la disponibilità di risorse, ma le azioni contro l’evasione fiscale e la creazione di nuova occupazione potrebbero contribuire al miglioramento della situazione.“Siamo intervenuti in modo progressivo, passando a tre aliquote. Abbiamo previsto un intervento strutturale per il 2025, che include anche una revisione del cuneo fiscale, ampliando la fascia di reddito interessata (fino a 40mila). L’obiettivo è sostenere la fascia di ceto medio, ovvero chitra i 28 e i 50mila, con l’eventualità di estendere il beneficio anche a chi arriva a”, spiega.Le modifiche in arrivo per l’Il viceministro ha sottolineato che il vero ostacolo sono le risorse: “Stiamo lavorando con l’Agenzia delle Entrate e la Ragioneria per gestire con prudenza i conti”.