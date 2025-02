Ilrestodelcarlino.it - Ridolfi, svolta de Pascale: "Così F.A. non può farcela". Forse la Regione in società

"Diciamocelo con franchezza: in questo momento gli aeroporti più deboli sono quelli di Forlì e Parma. E il ’’, in prospettiva, non ce la può fare da solo. La situazione a Forlì è molto pesante". Il presidente della, Michele De, ha incontrato lunedì il ministro alle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini. Tanti gli argomenti messi sul tavolo, a partire dalle opere da sbloccare. Inevitabile un passaggio sugli scali regionali. "Lavoriamo ad una legge ad hoc come in Puglia o Calabria, che regolamenti la partecipazione della". Visto che in Adp-Aeroporti di Puglia, laha sottoscritto il 99% delle azioni e in Sacal (Calabria), la quota è del 9,27%, chiediamo a Dese esiste l’ipotesi che laEmilia Romagna entri nel capitale sociale dellache gestisce lo scalo di Forlì, F.