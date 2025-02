Dayitalianews.com - Riccione, anziani imbavagliati, picchiati: svolta dopo 12 anni, rapinatore incastrato dal Dna

Una coppia dinel luglio del 2012 venne sequestrata in casa da due rapinatori che li derubarono di 15mila euro (tra gioielli e contanti): i malviventi avevano detto alle vittime di essere carabinieri e che avrebbero dovuto fare una perquisizione. La12La rapina avvenne il 20 luglio 2012 a, ai ddi una coppia di, che furono sequestrati nella loro casa,e derubati. Finalmente,12, il Dna dell’uomo è stato isolato dal Ris dei carabinieri di Parma su una fascetta da elettricista usata per legare i polsi delle vittime ed è stato fermato, per questo, un 38enne di Reggio Calabria.Si tratterebbe di un 38enne di Reggio Calabria, che, secondo gli investigatori, la sera di oltre 12fa, insieme a un complice (rimasto ancora senza nome), entrarono nell’abitazione della coppia, un imprenditore di 77e la moglie di 67, presentandosi come uomini dell’Arma che avrebbero dovuto perquisire l’abitazione, adducendo la scusa che sospettavano che la figlia fosse una spacciatrice.