Thesocialpost.it - Riccardo Flammini, cos’è successo all’attore di 45 anni scomparso a Parigi

Leggi su Thesocialpost.it

Di, attore romano di 45, si erano perse le tracce il 17 aprile 2022. Quel giorno aveva scritto un ultimo messaggio alla sorella Valentina da, dove si trovava per cercare nuove opportunità lavorative nel mondo del cinema. Da quel momento, il silenzio più totale. Nonostante la denuncia di scomparsa, per dueil suo destino è rimasto un mistero.Recentemente, però, è arrivata una svolta inaspettata. La redazione del programma Chi l’ha visto?, che aveva già trattato il caso nel 2022, ha ricevuto una mail firmata proprio da: “Sono in una situazione molto difficile e delicata. Fate contattare i servizi segreti italiani attraverso l’Ambasciata di. È urgentissimo.”Il programma ha subito allertato la sorella Valentina, che ha confermato si trattasse davvero del fratello.