Spazionapoli.it - Ribaltone Napoli, annuncio a sorpresa: è cambiato tutto

Leggi su Spazionapoli.it

calciomercato ultimissime – Dopo il termine del calciomercato invernale, di fatto, giunge unche ha.Oramai in casail calciomercato è giunto al termine e con sé ha portato non solo colpi di scena, ma anche diversi malumori tra i tifosi. Tra le varie cessioni e gli acquisti prodotti in questa finestra di mercato non tutte le operazioni hanno lasciato una nota positiva, in particolar modo ciò che è accaduto nelle ultime ore.D’altra parte,però, arriva unche haletteralmente. Scopriamo insieme di che cosa si tratta., Bellinazzo: “Ho apprezzato il gesto di Manna nel metterci la faccia”Marco Bellinazzo ha speso alcune parole in merito alla conferenza stampa trattenuta dal dirigente sportivo del, Giovanni Manna.