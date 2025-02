Ilrestodelcarlino.it - Riapre Mirabilandia, quando torna il divertimento: il calendario 2025

Ravenna, 5 febbraio– L’attesa è quasi finita e ildista perre: giovedì 17 aprile, con orario 10.30-18, prenderà ufficialmente il via la nuova stagione del parco divertimenti più grande d’Italia. Quest’anno ad attendere tutti i visitatori ci sarà Nickelodeon Land, la nuova area dedicata alle famiglie con bambini e giovani adulti, con attrazioni e servizi a tema dove vivere giornate in compagnia di SpongeBob e Patrick, le Tartarughe Ninja, Dora l'esploratrice e i Paw Patrol. Con le festività pasquali, l’apertura del Parco prevede un lunghissimo weekend che durerà 11 giorni. La stagionedipresenterà anche eventi esclusivi, nuovi show emozionanti e spettacoli per tutti i gusti. Il palinsesto definitivo è un work in progress che verrà svelato nelle prossime settimane.