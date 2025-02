Bergamonews.it - Riabilitare oggi: tecnologia, nuove competenze e tradizione con la persona al centro

In un contesto di rapidi progressi tecnologici, come l’espansione dell’intelligenza artificiale, della robotica e della realtà virtuale, e considerando la crescente specializzazione dellenel campo sanitario, emerge la necessità di riflettere sul ruolo della riabilitazione e sulla centralità della, vista non solo come paziente, ma come individuo. In occasione del centenario della sua fondazione, l’Istituto Clinico Quarenghi di San Pellegrino Terme,di eccellenza nella riabilitazione neurologica, ortopedica, cardiologica e respiratoria, organizza il convegno dal titolo: “in un sistema complesso con laal”.Il convegno si terrà venerdì 21 marzo 2025 alCongressi Giovanni XXIII di Bergamo, a partire dalle 8.