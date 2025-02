Rompipallone.it - Retroscena Danilo, ecco cos’è successo davvero col brasiliano: le parole non lasciano dubbi

Leggi su Rompipallone.it

torna ancora una volta ad attirare l’attenzione: è saltato fuori tutto quello che è, lerivelate non.L’avventura dicon la Juventus è finita in maniera inaspettata e forse come nessuno, almeno tra i tifosi bianconeri, avrebbe mai immaginato. Il giocatore dopo aver trovato poco spazio in casa bianconera nella prima parte della stagione, è stato ‘escluso’ dal progetto e ha perciò rescisso il suo contratto con la squadra di cui è stato anche capitano.I tifosi hanno sofferto molto per la decisione presa dal club, ma non c’è stato nessun ripensamento:ha ringraziato e poi ha detto addio.allorastato a tal proposito rivelato.stato rivelatoIn conferenza stampa, di quello che è accaduto con il mancato trasferimento al Napoli di, ha parlato Giovanni Manna quest’oggi.