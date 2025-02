Ilfattoquotidiano.it - Rétromobile 2025, la festa è a Parigi. Dalla Ferrari di Stephanie di Monaco alla Mercedes di Maria Callas

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

i riflettori sono puntati sulla 49ª edizione di, la rinomata manizione dedicata agli appassionati di auto d’epoca, in programma fino al 9 febbraiopresso il Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Più di una semplice rassegna espositiva,, è un vero e proprio museo temporaneo che consente di ammirare modelli unici, rarità su quattro ruote e prototipi che hanno lasciato un segno nella storia della mobilità, così come nel costume. Girovagando nei padiglioni, ad esempio, capita di imbattersi in unaTestarossa un tempo appartenuta adie spesso utilizzata dal compianto Stefano Casiraghi.Tra le case automobilistiche protagoniste della rassegna, spiccano i padroni di casa: Renault e DS Automobiles, due simboli della tradizione automobilistica transalpina.