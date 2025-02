Lanazione.it - Residenze di lusso affittate in nero. Proprietari stranieri non dichiarano in Italia le somme percepite

Perugia, 5 febbraio 2025 – La vacanza in pieno stile umbro. Abitazioni di pregio con tutti i comfort e quel sapore tipico che può rendere l’esperienza unica. E particolarmente redditizia per idi casa, magarie comunque residenti all’estero. Che incassano i soldi di questa attività, ma non versano al fiscono. Sono andati a controllare gli uomini del comando provinciale della Guardia di finanza di Perugia e, alla fine dell’attività, hanno appurato che oltre due milioni di euro di introiti erano stati nascosti alla tassazione, ma anche che in diverse strutture l’attività ricettiva era non del tutto in regola. Irregolarità che, come più volte denunciato dalle associazioni ci categoria, mettono in forte difficoltà gli operatori che seguono le norme. I controlli da parte delle Fiamme gialle sono stati particolarmente intensificati in vista del Giubileo 2025 e dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.