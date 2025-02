Ilgiorno.it - Resa dei conti a Panama, comincia il processo al trader Stefano Conti

Varedo (Monza e Brianza) 5 febbraio 2025 “Non dormo, mi scoppia il cuore”.conta i giorni ormai. Tic tac, tic tac. Il suo appuntamento col Tribunale diCity, dove è atteso da unda cui potrebbe uscire con una condanna fino a 30 anni di reclusione, è dietro l’angolo. L’11 febbraio si, “e dovrebbe durare non più di 10 giorni. Il sistema penale aè così, le udienze sono tutte concentrate in un lasso di tempo abbastanza breve”. L’accusa di cui deve rispondereè tratta di esseri umani a scopi sessuali. In soldoni, aver trafficato in prostitute. Lui, 40 anni, una vita comecapace di gestire fino a 5,5 milioni di dollari, è sì un gaudente e un estimatore dei compagnie femminili, anche a pagamento, ma nega decisamente le accuse.