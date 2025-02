Secoloditalia.it - Renzi insulta: “Nordio e Piantedosi il gatto e la volpe, Meloni omino di burro”. Gasparri lo incenerisce

- Pinocchio: il botta e rispostaha acceso l’aula del Senato dove è andato in scena il secondo atto della sceneggiata dell’opposizione. “Siccome sono state citate delle favole”, come quelle di Pinocchio, ”credo che qui ci sia qualche Pinocchio che ha seminato nel campo dei miracoli le sue chiacchiere. E, a differenza di Pinocchio, ha trovato i milioni dell’Arabia saudita sul suo conto corrente. Questa non è una favola ma la realtà”. Il capogruppo di Fi al Senato, Maurizio, ha replicato a muso duro alle insolenze di Matteodopo l’informativa del governo sul caso Almasri. Lo scontroprende le mosse dall’intervento del leader di Italia Viva che insolentisce i ministricita Pinocchio,lo stendeCosa c’entra Pinocchio? Chiedetelo ache ha fatto un intervento lunare oltreché favolistico.