Ilprimatonazionale.it - Remigrazione, una nuova leva politica con una lunga storia alle spalle

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 5 feb –, un termine che è diventato a tutti gli effetti la parola d’ordine di un certo ambiente identitario e che, in seguito ai nuovi sviluppi politici mondiali, sta conquistando sempre più terreno anche nel mainstream. La vittoria nelle ultime elezioni presidenziali Usa dell’asse Trump-Musk, e il forte endorsement di quest’ultimo nei confronti del programma anti-immigrazione di AfD in Germania, sembrerebbe aver sdoganato quasi completamente tale prospettiva.Cosa si intende per?Ora, anche la cosiddetta destra istituzionale si trova maggiormente a suo agio nell’intavolare discorsi sulla questione, dando poco o nessun pesoaccuse di voler “deportare” gli immigrati che, a pioggia, stanno già iniziando a cadere da sinistra.Ma cosa s’intende realmente per? Ovviamente nulla a che vedere con l’immagine dei famigerati treni piombati evocata dalla schiera progressista.