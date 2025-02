Bergamonews.it - Relazione clandestina, lui a processo per stalking: assolto perché la vittima rimette la querela

Alla fine ladiha rimesso la, così il suo persecutore, per il quale il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 6 anni, è stato.Si è concluso in questo mondo ila carico di un rumeno di 50 anni, un senza fissa dimora che dormiva in auto e che aveva intrecciato unacon una donna di 54 anni residente in un paese dell’Isola. I due si erano conosciuti in un parco del paese, dove la signora portava spesso il suo nipotino a giocare. Avevano iniziato a parlarsi, poi tra i due era nato un sentimento e per 5 mesi si erano frequentati, senza che i familiari e gli amici di lei sapessero nulla.L’uomo non aveva preso bene la fine dellae aveva iniziato a diventare molesto, arrivando a inviare alla sua ex anche 50 messaggi al giorno, appostandosi sotto casa, minacciandola di raccontare tutto alla sua famiglia.