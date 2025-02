Lapresse.it - Regione Marche, approvato il Programma annuale per l’occupazione e la qualità del lavoro

Dare continuità alla strategia già intrapresa nel 2024, rafforzandone le linee prioritarie di intervento, consolidando i meccanismi di governance e di concertazione alla base dellazione e attuazione delle politiche. Con questo obiettivo la Giunta regionale hail2025 pere ladel, documentoche poggia sul Piano triennale 2024/2026 per le Politiche attive del. “Recependo lo spirito del Piano triennale che intende promuovere la ‘cultura deldi– spiega l’assessore regionale al, Stefano Aguzzi – la strategia di intervento del2025 sarà finalizzata a consolidare le condizioni di contesto per un’occupazione che sia più corrispondente ai fabbisogni segnalati dal sistema produttivo regionale, anche attraverso il rafforzamento della filiera dell’istruzione, della formazione e del, in particolare focalizzandosi ulteriormentesui soggetti ritenuti più vulnerabili del mercato del, individuati nelle donne, nei giovani, soprattutto NEET, nelle persone con disabilità, nei cosiddetti “over”, cioè coloro che perdonoin età avanzata”.