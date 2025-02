Lapresse.it - Reggio Calabria, droga in una stanza segreta dietro al bagno: un arresto

Smantellato a Gioia Tauro,, un importante canale di spaccio die detenzione illecita di materiale esplodente. I carabinieri hanno trovato quasi 80 chili di marijuana, suddivisi in 70 sacchi, nascosti in un barile interrato a circa un metro di profondità su un terreno di una persona poi arrestata e trasferita nel carcere di Palmi. Sempre nell’ambito della stessa operazione un’altra persona è stata denunciata per detenzione illecita di materiale pirotecnico. I militari hanno scoperto, all’interno dell’attività commerciale dell’uomo, 23 scatole contenenti fuochi d’artificio, per un peso totale di circa 15 chili all’interno della sua abitazione in una, nascostauna parete del. La camera era accessibile solo tramite lo spostamento di alcune piastrelle e un meccanismo permetteva di chiuderla dall’interno.