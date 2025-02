Lanazione.it - Real Dumanez sempre in testa. E’ un rullo compressore

Ilsta facendo il vuoto in classifica, con ben 27 punti, nel campionato di serie C di calcio a 7 promosso dall’Msp. Ben sette i punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice: gli Invictus. Non a caso ilha dominato la partita dell’ultimo turno contro il Bogotà (nella foto), vincendo con un netto 8-0. Un punteggio che mette in chiaro come l’attuale capolista sia la squadra da battere in campionato. L’Invictus, secondo in classifica, non va oltre il 2-2 contro il Nuovo San Giorgio, mentre ilBaugiano si porta a casa il match contro il Rocca Calcio, vincendo 3-2. Questi risultati aumentano il divario fra le prime due della classe, anche perché il pari dell’Invictus arriva nello scontro diretto con la terza forza del torneo, quel Nuovo San Giorgio adesso a quota 19. Finisce col risultato di 3-2 anche la sfida tra I Ragazzi del Vivaio e l’Fgm, mentre lo Sbancatore, con una vittoria travolgente, si impone 12-5 contro la Cantera Max Fc.