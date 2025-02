Re Giordania | no a piano Trump per Gaza

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.10 Il Re diAbdallah II respinge illanciato daper: no a "qualsiasi tentativo" di prendere il controllo dei territori palestinesi e di sfollare la sua popolazione. Il sovrano giordano, incontrando il presidente palestinese Abu Mazen, ha sollecitato sforzi "per fermare l'attività di insediamento e respingere qualsiasi tentativo di annettere terre e sfollare i palestinesi ae in Cis, sottolineando la necessità che i palestinesi si stabiliscano sulla loro terra",si legge in una nota.