Dilei.it - Re Carlo scoppia a piangere dopo la decisione della Principessa Anna

Reha vissuto un anno difficile nel 2024.la sua diagnosi di cancro, anche la nuora Kate Middleton ha dovuto affrontare un’intensa battaglia contro la malattia. Ora, un’assistente reale ha confidato che il sovrano èto adurante una conversazione emozionante con sua sorella, la, che in questo periodo così complicato e turbolento gli è rimasta sempre accanto. Uno scambio emotivo che non ha lasciato indifferente il padre di William e Harry.LafaReUn’assistente reale ha spifferato a Woman’s Day Magazine, come riporta Express, che laha espresso la sua continua e completa dedizione alla royal family. E tutto questo ha avuto un impatto enorme sul lato più emotivo di Re.“La conversazione che hanno avuto sul loro futuro è stata insolitamente emozionante pere lui èto aper la lealtà che ha, da tutta la vita, da”, ha affermato la fonte.