Razzismo sugli spalti. Urla "sei una scimmia" all’avversaria della figlia

È successo tutto lunedì sera alla palestra Carim, storico tempiopallacanestro riminese. Si stava giocando Happy Basket Rimini – Nuova Virtus Cesena, campionato Under 19 femminile, con le ospiti in vantaggio di 16 punti. Dalla tribuna si è alzato un grido impossibile da far passare sotto silenzio: "Sei una". L’urlo, pronunciato dalla madre di una delle ragazze di Cesena, era rivolto a una ragazza classe 2007 dell’Happy, con i 18 anni da compiere in aprile. Poco prima la stessa persona aveva pronunciato parole altrettanto dure nei confrontistessa ragazza, tra l’altro riprendendo il tutto col cellulare: "Chi sei, il guinzaglio di un cane attaccata lì?". La donna stava facendo una diretta social impugnando il telefonino e commentava senza freni le diverse fasi di gioco. A farla scattare sarebbe stato un contatto duro tra la giocatrice riminese e sua