Ilrestodelcarlino.it - Razzismo nel basket giovanile. Urla "scimmia" a una giocatrice. Condanna unanime: "Vergognoso"

. Ferma e. Da Rimini e da Cesena. Quel che è accaduto alla Carim non deve più ripetersi. Una madre che" a unadi colore, non ancora 18enne, sugli spalti di un campo da. ". Non c’è altro aggettivo per definire quel che è successo", l’istantanea dell’assessore allo Sport di Rimini, Michele Lari. "Da una donna adulta – dice – ci si aspetterebbe un comportamento diverso, non certo epiteti a sfondo razziale. Un episodio dare senza se e senza ma, reso ancor più grave e inaccettabile perché accaduto durante un campionato. Un forte abbraccio alla cestista riminese, alla sua famiglia e alle sue compagne di squadra". Il Comune di Rimini sarà al fianco dell’Happynel caso "la società decidesse di procedere attraverso la giustizia ordinaria, oltre che sportiva, per non fare cadere nel vuoto un episodio che lascia una infinita amarezza".