Ravioli di ricotta fritti | ecco come si fanno i dolci antichi delle nonne

Fritto è tutto buono, soprattutto quando si parla di. Nella nuova puntata di Con le mani in pasta – Storie di vite autentiche, il programma di Gambero Rosso in onda il mercoledì alle 21 su Sky 415 e 133 e sul canale 257 del digitale terrestre, il protagonista è un dolce fritto: idinella versione di Nonna Claudia di Montelibretti, un comune di poco più di 5mila abitanti della Sabina laziale. Il segreto per fare degli ottimiè la sfoglia, che va preparata servendosi del giusto mattarello, è consigliato quello lungo per ottenere una stesura più uniforme e faticare meno nella lavorazione. Edice Chiara Nicolanti, conduttrice del programma: «Se la sfoglia è fatta bene un sospiro può sollevarla». Isi preparano un po' in tutta Italia, c’è chi li realizza in occasione del Carnevale e chi in altri momento dell’anno.