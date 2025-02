Terzotemponapoli.com - Rastelli: “Conte oggi farà di necessità virtù”

Massimo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a “Radio Goal”, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex calciatore ha voluto dare il suo parere sul calciomercato del Napoli. Una finestra invernale sicuramente non esaltante per il Napoli, masaprà comunque come far rendere al massimo i calciatori a sua disposizione. Di seguito le parole dell’allenatore alla radio napoletana.: “Sicuramentenon ènto del mercato”Così si è espresso l’ex calciatore di Napoli e Avellino, tra le altre:: “immagino non vedeva l’ora si chiudesse il mercato, così ora tutta la testa è concentrata sull’obiettivo finale. Sicuramentenon ènto del mercato perchè c’è rimasto male, prima di tutto, della partenza di Kvaratskhelia con la squadra prima in classifica.