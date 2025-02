Juventusnews24.com - Ranocchia nutre dubbi: «Non riesco a vedere la vera Juve, da fuori solo tanta confusione. Questo progetto…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: le sue dichiarazioni sullantus, reduce dalla vittoria in rimonta in campionato contro l’Empoli nell’ultimo turnoIntervenuto negli studi di Pressing Andreaha parlato così dellantus, reduce dalla sfida in campionato contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni.– «Io non voglio andare contro lama nondove vogliono arrivare. Società, mister. nonuna costruzione di un qualcosa. Quest’estate hanno fatto un mercato importante che non ha dato i suoi frutti, l’hanno rifatto ora. Nonla. Hanno fatto una bella vittoria ma c’è qualcosa che non mi convince. Davedosenza un progetto ben definito»Leggi suntusnews24.com