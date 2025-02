Amica.it - Rania l’italiana: le foto più belle del viaggio della regina di Giordania

Leggi su Amica.it

Lunedì 3 febbraio Papa Francesco ha ospitato, in Vaticano, il suo primo Summit mondiale sui diritti dei bambini. Tra gli ospiti di punta c’era anchedi, da anni impegnata a favore dei diritti dei più piccoli. Il pontefice ha accolto la moglie di re Abdallah nei Musei Vaticani dove, insieme a specialisti e decisori, ha affrontato uno dei temi più d’attualità e, soprattutto, di preoccupazione – le condizioni dei bambini – in particolare nei luoghi in cui è in corso un conflitto.dida Papa Francesco per i bambiniLaè particolarmente legata alla causa dei bambini e delle donne nelle zone di guerra. Grazie alle sue origini palestinesi e alla posizione geografica, spesso ha fatto sentire la propria voce in merito alle condizioni di vita dei minori a Gaza.