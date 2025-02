Dilei.it - Rania di Giordania incanta l’Italia. Il look impalpabile con Laura Mattarella e senza velo dal Papa

diha letteralmentetodurante la sua visita a Roma. Prima il summit in Vaticano dove si è presentata con un cappotto bianco di Armani e un abito rosa di Oscar de la Renta, madavanti al. E poi con outfit, rigorosamente made in Italy, firmato Max Mara, dalle linee e dai colori impalpabili durante il tour alla mostra: l’alba del cristianesimo dove era accompagnata daMatterella.diin Vaticano col cappotto bianco di Armanidiè arrivata in Vaticano il 3 febbraio per partecipare al Summit internazionale sui diritti dei bambini, alla prediFrancesco. La Regina è sempre in prima linea nella difesa e protezione dei più piccoli, in particolare nelle zone interessate dai conflitti, come quella di Gaza.