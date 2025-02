Lookdavip.tgcom24.it - Rania di Giordania, il filo rosa della sua visita ufficiale a Roma

Ovunque vada,diammalia con il suo charme e la sua eleganza. La Regina è in: prima il summit sui diritti dei bambini promosso da Papa Francesco, poi laa PalazzoCancelleria, accompagnata da Laura Mattarella. In entrambe le occasioniha incantato con le sue scelte di stile, fatte di look bonton e grandi firme. La vita da nonna Con la piccola ImanSplendida nelle occasioni ufficiali e nella vita di tutti i giorni.diè tra le reali più apprezzate in quanto a stile. Mai fuori posto, sa distinguersi per i suoi outfit composti. Imitatissima dalle signore di mezzo mondo, non perde occasione per condividere con i follower la sua quotidianità. e i suoi look. Il 30 gennaio la Regina ha fatto gli auguri di compleanno al marito, Abdullah II: nello scatto scelto per l’importante avvenimento,è solare con un abito giallo di Oscar de la Renta, con graziosi fiocchetti sul busto, abbinato a pump Aquazzura nella stessa tonalità.