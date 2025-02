Anteprima24.it - Raid in pieno centro, svaligiate due attività commerciali al Corso Garibaldi

Tempo di lettura: < 1 minuto

Raid in pieno centro, svaligiate due attività commerciali in due negozi nel centro storico. I colpi sono stati denunciati in Questura da esercenti di negozi siti al Corso Garibaldi a pochi metri di distanza l'uno dall'altro.

Ignoti nei giorni scorsi infatti, hanno portato a termine con modalità simili i propri colpi ai danni di esercizi: in entrambi i casi infatti, dopo aver forzato probabilmente uno degli infissi esterni, i malviventi sono entrati all'interno dei locali ed hanno portato via alcuni capi.

Scattato l'allarme, per i proprietari dei due esercizi non è rimasto altri che allertare le forze dell'Ordine e quantificare il valore commerciale dei danni subiti.