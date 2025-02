Ilrestodelcarlino.it - Raid in Corte Botticelli a Cesena, vandalizzate otto auto

, 5 febbraio 2025 –nel parcheggio di. Ieri mattina i residenti nel complesso diAnni Novanta hanno dovuto fare i conti con una sgraditissima sorpresa, frutto di unvandalico che si è evidentemente svolto nel corso della notte. I vetri disono stati frantumati, in alcuni casi per depredare il contenuto dei veicoli, in altri per il solo intento di arrecare danni alle vetture, una serie di saracinesche dei garage sono state forzate e le porte che conducono al livello interrato dedicato a chi utilizza gli spazi privati della struttura, sono state trovate aperte. Con in più la scoperta, in un vano tecnico del parcheggio, di una serie di indumenti lasciti da chi evidentemente ha trascorso la notte in zona. “Siamo molto preoccupati - sono le considerazioni dei residenti, che hanno allertato le forze dell’ordine, ritrovandosi poi nel parcheggio a dover fare i conti coi danni subiti – perché la situazione sta degenerando molto velocemente.