Rai ricorre al Consiglio di Stato | la battaglia legale per il Festival di Sanremo

A una settimana dall’avvio della 75esima edizione deldi, la Rai ha formalizzato un ricorso aldicontro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) della Liguria. Lo scorso dicembre, il Tar aveva dichiarato “illegittimo l’affidamento diretto” alla televisione pubblica, da parte del Comune di, dell’organizzazione delper il 2024-2025. La sentenza, che non mette in discussione l’edizione 2024 affidata a Carlo Conti, stabilisce che dal 2026 si dovrà procedere con “una gara aperta agli operatori del settore”.La Rai, che da anni gestisce il format televisivo del, ha immediatamente rivendicato la propria titolarità sul format e ha deciso dire aldiper far accertare “la piena legittimità delle delibere con le quali il Comune dile aveva concesso in uso esclusivo il marchio ‘della Canzone Italiana’”.