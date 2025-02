Inter-news.it - Radu: «Grazie Inter, vi porterò sempre nel cuore»

Leggi su Inter-news.it

Definito il passaggio al Venezia, Ionut, attraverso un post sul proprio profilo Instagram ha salutato l’i tifosiisti. SALUTI – Ionut, ex portiere dell’, nel pomeriggio di ieri è stato ufficializzato al Venezia a titolo definitivo. Questo il saluto del calciatore romeno dopo 12 anni diismo: «Sono arrivato nel 2012 con un grande sogno. Abbiamo vinto quasi tutto nel settore giovanile ed a 18anni mi si sono aperte le porte della prima squadra! Hovoluto un epilogo diverso, ma nella vita nonle cose vanno come sogniamo.12 anni di emozioni, positive e non, durante i quali ho avuto l’ onore condividere lo spogliatoio con dei ragazzi eccezionali. Campioni in campo, grandi uomini fuori.soprattutto a voi per non avermi mai fatto sentire solo nei momenti più bui.