Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Napoli, Okafor ha giocato pochissimo negli ultimi anni. C’è delusione per il mercato

Leggi su Terzotemponapoli.com

Forte, Lucarelli, Rastelli, Del Genio, D’Amico, De Maggio, Perinetti e Causio hanno partecipato a, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss, per parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Uli Forte, allenatore del Winterthur, ha rilasciato un’intervista a Kisskiss.it:“è un calciatore che ha. Lui è un’ala, haanche come centravanti, ma è un’ala forte, veloce, forte nell’uno contro uno. Poi sa anche far, se sta bene fisicamente può far male a qualsiasi difesa. Al Milan ha avuto diversi problemi fisici, non è mai stato al 100%. Quando arrivò in Italia fece benissimo, segnavaimportanti, ma poi gli infortuni gli han fatto perdere la forma fisica.