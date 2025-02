Quotidiano.net - "Raccontiamo l’olio per dargli più valore"

Leggi su Quotidiano.net

Con 619 mila imprese e 4.327 frantoi attivi, l’Italia rappresenta uno dei principali produttori di olio d’oliva a livello globale. E in uno scenario in cui i consumi di olio d’oliva nel mondo stanno crescendo, soprattutto al di fuori del mercato comunitario, questa eccellenza nostrana deve tornare protagonista. Per celebrare l’Italia dele dell’olivo, dopo 28 edizioni in convivenza con Vinitaly, da domenica 2 a martedì 4 marzo, Sol2Expo – Full Olive Experience, debutta da ‘solista’ a Veronafiere con diecimila metri quadrati di superficie espositiva. Nella campagna 2024/2025 la produzione di olio d’oliva – rileva un’indagine realizzata dall’Osservatorio Nomisma-Sol2Expo presentata ieri al Masaf – si è attestata sulle 224 mila tonnellate, con un calo del 32% rispetto alla scorsa annata che conferma il trend negativo del decennio.