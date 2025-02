Ilrestodelcarlino.it - Raccolta differenziata, nuovi cassonetti smart

Da marzo scatta la nuova: verranno sostituiti idell’immondizia. Icontenitori avranno un sistema informatizzato e dal 2 giugno quelli per l’indifferenziato si apriranno solo con la Carta Smeraldo, la tessera Hera. Dal 4 marzo si può ritirare il kit gratuito ai Punti Smeraldo. Incontri pubblici e infopoint per illustrare le novità: il primo appuntamento giovedì 6 febbraio. Le novità sono previste dalla gara a evidenza pubblica da parte di Atersir (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna, gara che Hera si è aggiudicata. Complessivamente sono interessate dal progetto oltre 2.800 utenze. Gli altri contenitori resteranno ad apertura libera. Ci sarà una novità anche per il conferimento degli imballaggi di alluminio (lattine) che andranno insieme alla plastica e non più col vetro.