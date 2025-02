Anteprima24.it - Raccolta del Farmaco: si rinnova la collaborazione tra Acli Benevento, Progetto Vita e Giada onlus

Tempo di lettura: < 1 minutoSiper il terzo anno consecutivo latrae cooperativaper ladelpresso la farmacia Italiano di: dal 4 al 10 febbraio 2025 sarà possibile donare medicinali da banco per aiutare i meno fortunati. Tutti i farmaci raccolti saranno distribuiti presso la sede delleprovinciali di, in via Flora 31, alle persone indigenti e che vivono condizioni di precarietà economico-sociale.“Ringrazio per lata disponibilità eil nostro consigliere nazionale Filiberto Parente, la cooperativanella persona del dottor Antonio Di Pinto nonché la dr.ssa Lucia Pisicoli, coordinatrice delle strutture di provenienza dei ragazzi che copriranno la settimana dedicata alladel