Ilrestodelcarlino.it - Quintana, Caso Coppari. Parla Porta Maggiore: : "La promessa era Trentino"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

IeriTufilla, oggi. Fioccano le repliche, e non potrebbe essere altrimenti, dopo la lettera inviata al Carlino dal cavaliere Denny. I neroverdi, accusati dal 38enne di Treia di aver cambiato le carte in tavola durante la trattativa, per poi puntare su Adalberto Rauco, chiariscono quanto accaduto con un comunicato. Lo pubblichiamo integralmente: "Nel mese di ottobre 2024– spiegano dal sestiere neroverde – ci contattò esprimendo la volontà di lasciareTufilla e proponendosi per entrare a far parte del nostro sestiere. Presentò come cavalcatura il cavallo. Con una cavalcatura disponibile di questo livello, accogliemmo con grande interesse la proposta e iniziammo ad intavolare informali dialoghi conoscitivi. Tuttavia, dopo pochi giorni, venimmo informati che il cavallo in questione non era e che, ancor peggio, non era mai stato nella disponibilità di".