Qui Senigallia. "Contro la Fermana non sarà mai facile»

la, molto probabilmente, non ciKone. Nonostante ciò la Vigor ha ritrovato un pizzico di fiducia in più dopo il pareggioil Chieti, merito delle novità tattiche e dei due nuovi innesti. "La Vigor ha disputato la partita che doveva fare, di certo non è stata una prestazione memorabile – dice il direttore sportivo rossoblu Roberto Moroni - . Detto ciò il pareggio è un risultato più che giusto. Molto positivi i nuovi arrivati, Furini e Carnevale, ottimo anche il recupero di Gabbianelli che sta lavorando per tornare al top della condizione. Ora aspettiamo Alonzi e Kone. L’infortunio di Mevale non è serissimo, ma non credoa disposizione per il derby". Domenica prossima, a partire dalle ore 15, la Vigor riceverà la. Un altro, l’ennesimo derby di una stagione avvincente ed al tempo stesso difficilissima.