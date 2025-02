Sport.quotidiano.net - Qui Castelfidardo. Domenica c’è il Sora: "Una partita maschia»

Unapositiva per ile non solo perché i biancoverdi sono tornati a muovere la classifica, ma perché hanno allungato anche dalla zona playout, visto che per la squadra di Giuliodori -sempre ottava, 29 punti - ora sono sei i punti di vantaggio dalla 13esima piazza (dove stazione il Roma City a quota 23). Esarà un’altrada non sbagliare per i fidardensi visto che salirà al Mancini il, indietro in classifica di quattro punti rispetto ai biancoverdi. Il tutto prima di una trasferta impegnativa quale quella sul campo della capolista Sambenedettese. Ma ci sarà il tempo per pensare ai rossoblu di Palladini, prima c’è ildopo il punto presoa Termoli. Grazie al destro di Nicola Vecchio che alla terza uscita in magliaha lasciato il segno.