Questo fatelo vedere Grande Fratello Zeudi lo spiffera a una curiosa Shaila | Javier e Helena…

Nella casa del, le dinamiche sentimentali sono costantemente sotto i riflettori e il recente bacio tra Helena Prestes eMartinez non è passato inosservato. La reazione più accesa è arrivata daDi Palma, la quale, avendo mostrato interesse pernei giorni precedenti, sperava di instaurare un legame con lui. L’ex Miss Italia, insieme aGatta, ha espresso perplessità riguardo all’autenticità dinuovo flirt. “Io credo che lui non sia preso da Helena, lo continuo a pensare. Io ho molto rispetto per i sentimenti delle altre persone e spero lo abbia anche lui in futuro per Helena”, ha dichiarato, lasciando intendere di avere dubbi sulla sincerità di. Ancheha manifestato i suoi sospetti: “Io da donna vorrei un uomo di polso, con carattere, un uomo che lotta per me, non un uomo che dice ‘vediamo come va, proviamo’.