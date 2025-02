Ilrestodelcarlino.it - Questionario ai cittadini:: "Dateci suggerimenti"

Forlì si prepara ad accogliere un nuovo spazio dedicato alla salute: la Casa della Comunità. Prevista per la metà del 2026, la struttura sorgerà nell’area Ex Orsi-Mangelli e offrirà servizi sanitari e sociali, oltre a iniziative pensate per favorire la connessione tra le persone. L’Ausl, attraverso il gruppo di lavoro CasaLab e con il supporto della cooperativa Casa del Cuculo, ha lanciato unrivolto ai. L’obiettivo è "raccogliere opinioni,e bisogni relativi all’accessibilità e all’accoglienza della futura Casa della Comunità". Ilè aperto a tutti, indipendentemente dall’età e dalla provenienza, purché vivano o frequentino Forlì. La compilazione è anonima e rappresenta un’opportunità concreta per contribuire alla creazione di uno spazio inclusivo e funzionale.